O Vasco divulgou nesta sexta-feira (1), a lista de sócios aptos a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que visa aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social do clube. O tema foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, no final de setembro. De acordo com a Ata de Reunião da Junta Deliberativa, a eleição será realizada no dia 21 de dezembro. A votação será online e presencial, das 10h às 22h, na Sede Náutica da Lagoa.