Os planos de Pedrinho para o Vasco



Em conversa com o Lance! durante a semana, que você confere na íntegra no nosso canal no Youtube, Pedrinho contou os seus planos caso fosse eleito presidente do Vasco. O ex-jogador disse, inclusive, que pretende “ter voz” dentro do futebol cruzmaltino. De acordo com o ídolo do clube, a atual gestão não soube trabalhar de forma conjunta com a 777, empresa que tem o controle majoritário do Vasco.



– Quando você tem 30%, obviamente você é minoritário. A 777, que se tornou a Vasco SAF, é majoritária. Isso não quer dizer que eu não tenha o futebol. Eu preciso ter voz para representar os 30%. Eu não posso aceitar que o Vasco seja transferido para uma empresa americana e essa empresa não tenha alinhamento institucional, afetivo, de DNA do que é o Vasco e, pelo visto, planejamento esportivo através das dificuldades que tem enfrentado dentro de campo, tendo que reagir em um momento de emergência. Eu não vou ser passivo. Não posso ser passivo como foi a gestão que ainda exerce o cargo até o final deste ano. Foi uma gestão que não foi conjunta com a 777, passou a responsabilidade para a 777 e deixou de lado o futebol – analisou.