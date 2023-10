Na semana passada, o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou a proposta de alteração do Estatuto Social, que não era alterado desde 1979. O trabalho começou em março de 2021 e foi liderado por Renato Brito, presidente da comissão de reforma estatutária. O conselheiro e vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube conversou com o Lance! e explicou o árduo caminho percorrido.