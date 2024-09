Emerson Rodríguez marca seu primeiro gol pelo Vasco em partida contra o Athletico-PR. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 18:08 • Rio de Janeiro

Depois de uma semana de descanso, o Vasco volta à campo neste domingo (29) pela 28ª rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Cruz-Maltino precisa voltar a vencer no campeonato se quiser continuar brigando na parte de cima da tabela. Para isso, Rafael Paiva deve fazer mudanças na equipe.

O clube carioca chega para enfrentar o Cabuloso depois da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras na última rodada, no Mané Garrincha. Com o resultado, o Vasco caiu para a 10ª posição com 35 pontos, um a menos que o Atlético-MG, na 9ª posição.

O técnico vascaíno não deve ter problemas para escalar o time para o duelo, visto que nenhum atleta está suspenso. As mudanças na escalação serão por opções técnicas. A principal delas deve ser a titularidade de Emerson Rodríguez na vaga de Rayan.

Outra possível mudança pode ser no setor defensivo, com João Victor na vaga de Léo. O zagueiro estava disponível na partida contra o Palmeiras, mas ficou como opção no banco de reservas. Confira a provável escalação:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo (João Victor) e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza (Mateus Carvalho) e Payet (Coutinho); Emerson Rodríguez (Rayan); David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

