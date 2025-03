Coutinho tem nova lesão muscular, mas Vasco mostra otimismo

Substituído no segundo tempo na derrota do Vasco por 2 a 1 para o Flamengo, no sábado (8), pela semifinal do Campeonato Carioca, após sentir lesão, o meia Philippe Coutinho passou por exames de imagem nessa terça-feira (11) que constataram um edema no adutor da coxa direita. Assim, o jogador ficará afastado dos treinos com bola por tempo indeterminado.

O departamento médico do Vasco tem por hábito não informar o prazo de recuperação previsto para seus atletas. Edemas em músculos da coxa variam de gravidade, e a recuperação também pode ser diferente dependendo da condição de cada atleta. Em geral, ela acontece entre duas a seis semanas.

Mas o Lance! apurou que o edema sofrido por Coutinho não é considerado grave pelos médicos do clube. Há otimismo de que ele esteja à disposição do técnico Fábio Carille para a estreia no Campeonato Brasileiro, dia 30, diante do Santos, no Rio.

Com nova lesão, Coutinho mantém histórico difícil no Vasco

De qualquer forma, esta é mais uma lesão muscular que o Philippe Coutinho enfrenta desde que retornou ao Vasco, em julho do ano passado. Nesses oito meses, o meia tem tido dificuldade em ter uma sequência no time titular por causa das seguidas lesões. Em uma delas, ele chegou a ficar seis semanas afastado.

Além disso, a nova lesão de Coutinho chega justamente no momento em que o técnico Fábio Carille comemorava que o departamento médico do Vasco estava quase vazio. O treinador queria aproveitar isso, e o fato de ter quase três semanas sem jogos, para ajustar o time para o Brasileirão.

— Agora conheço melhor o elenco, cada um. Algumas coisas serão feitas dentro daquilo que eu acredito para o Brasileiro. Alguns jogadores chegaram e se machucaram nesse período, o que atrasou um pouco esse processo. Agora o DM está bem vazio, poucos jogadores, com todos em campo para eu tomar as decisões — disse Carille no sábado, após o jogo com o Flamengo.