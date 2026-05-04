Vasco define estratégia para duelo contra o Audax Italiano na Sul-Americana

Após o empate no clássico contra o Flamengo neste domingo (3), o Vasco da Gama já volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. A equipe carioca entra em campo nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), contra o Audax Italiano, pela quarta rodada da fase de grupos.

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Para o confronto fora de casa, o técnico Renato Gaúcho não viajará com a delegação por estar suspenso. Além disso, a comissão técnica optou por repetir a estratégia utilizada na estreia contra o Barracas Central: escalar uma equipe alternativa, composta majoritariamente por jogadores reservas e atletas da base.

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Entre os relacionados estão nomes como Breno, Avellar, Bruno André, Alison, Ramon Rique, Zuccarello, Samuel, Gustavo Guimarães, Andrey Fernandes e Phillipe Gabriel — jovens da equipe sub-20 que terão a oportunidade de ganhar minutagem em uma competição continental.

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Lukas Zuccarello na partida de estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco

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O elenco cruz-maltino embarca para o Chile nesta terça-feira (5). Mesmo liderando o Grupo G, o Vasco ainda não tem sua classificação garantida para a próxima fase. Após o duelo contra o Audax Italiano, a equipe encara o Olimpia no Paraguai e fecha sua participação na fase de grupos diante do Barracas Central, em São Januário.

Posição Time P J V E D GP GC SG % 1º Vasco da Gama 4 3 1 1 1 4 2 +2 44 2º Audax Italiano 4 3 1 1 1 3 4 -1 44 3º Olimpia 4 3 1 1 1 2 3 -1 44 4º Barracas Central 3 3 0 3 0 1 1 0 33

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