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Vasco define estratégia para duelo contra o Audax Italiano na Sul-Americana

Jovens da equipe sub-20 vão viajar com a delegação para o Chile

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/05/2026
10:15
Jogadores do Vasco na partida contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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Após o empate no clássico contra o Flamengo neste domingo (3), o Vasco da Gama já volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. A equipe carioca entra em campo nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), contra o Audax Italiano, pela quarta rodada da fase de grupos.

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Para o confronto fora de casa, o técnico Renato Gaúcho não viajará com a delegação por estar suspenso. Além disso, a comissão técnica optou por repetir a estratégia utilizada na estreia contra o Barracas Central: escalar uma equipe alternativa, composta majoritariamente por jogadores reservas e atletas da base.

➡️ Renato Gaúcho justifica escalação do Vasco: 'Tenho informações que vocês não têm'

Entre os relacionados estão nomes como Breno, Avellar, Bruno André, Alison, Ramon Rique, Zuccarello, Samuel, Gustavo Guimarães, Andrey Fernandes e Phillipe Gabriel — jovens da equipe sub-20 que terão a oportunidade de ganhar minutagem em uma competição continental.

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Lukas Zuccarello na partida de estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco
Lukas Zuccarello na partida de estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco

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O elenco cruz-maltino embarca para o Chile nesta terça-feira (5). Mesmo liderando o Grupo G, o Vasco ainda não tem sua classificação garantida para a próxima fase. Após o duelo contra o Audax Italiano, a equipe encara o Olimpia no Paraguai e fecha sua participação na fase de grupos diante do Barracas Central, em São Januário.

PosiçãoTimePJVEDGPGCSG%

Vasco da Gama

4

3

1

1

1

4

2

+2

44

Audax Italiano

4

3

1

1

1

3

4

-1

44

Olimpia

4

3

1

1

1

2

3

-1

44

Barracas Central

3

3

0

3

0

1

1

0

33

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