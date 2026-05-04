Vasco define estratégia para duelo contra o Audax Italiano na Sul-Americana
Jovens da equipe sub-20 vão viajar com a delegação para o Chile
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Após o empate no clássico contra o Flamengo neste domingo (3), o Vasco da Gama já volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. A equipe carioca entra em campo nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), contra o Audax Italiano, pela quarta rodada da fase de grupos.
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Para o confronto fora de casa, o técnico Renato Gaúcho não viajará com a delegação por estar suspenso. Além disso, a comissão técnica optou por repetir a estratégia utilizada na estreia contra o Barracas Central: escalar uma equipe alternativa, composta majoritariamente por jogadores reservas e atletas da base.
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Entre os relacionados estão nomes como Breno, Avellar, Bruno André, Alison, Ramon Rique, Zuccarello, Samuel, Gustavo Guimarães, Andrey Fernandes e Phillipe Gabriel — jovens da equipe sub-20 que terão a oportunidade de ganhar minutagem em uma competição continental.
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O elenco cruz-maltino embarca para o Chile nesta terça-feira (5). Mesmo liderando o Grupo G, o Vasco ainda não tem sua classificação garantida para a próxima fase. Após o duelo contra o Audax Italiano, a equipe encara o Olimpia no Paraguai e fecha sua participação na fase de grupos diante do Barracas Central, em São Januário.
|Posição
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
1º
Vasco da Gama
4
3
1
1
1
4
2
+2
44
2º
Audax Italiano
4
3
1
1
1
3
4
-1
44
3º
Olimpia
4
3
1
1
1
2
3
-1
44
4º
Barracas Central
3
3
0
3
0
1
1
0
33
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