Torcedores do Vasco pedem titularidade de jogador após reação: 'Básico'

O Vasco empatou com o Flamengo, no Maracanã, em jogo válido pela 14° rodada do Brasileirão. Depois da partida deste domingo (3), torcedores do Cruz-Maltino pediram a titularidade de um jogador do elenco nas redes sociais.

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Diferententemente da grande maioria dos jogos, o Vasco começou a partida contra o Flamengo sem Andres Gómez. Brenner, centroavante de origem, começou o duelo pela beirada esquerda, onde normalmente atua o colombiano.

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Nas redes sociais, torcedores do Vasco mandaram um recado para Renato Gaúcho: Andres deve ser o titular da posição. Veja os comentários abaixo:

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Renato Gaúcho no clássico entre Flamengo e Vasco (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

Veja comentários sobre o colombiano

Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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