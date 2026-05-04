Renato Gaúcho faz forte discurso sobre 'jogadores desmotivados' no Vasco

Durante entrevista coletiva concedida após o empate o Vasco com o Flamengo por 2 a 2, Renato Gaúcho deu algumas "justificativas" sobre o time escalado para o clássico. Questionado sobre as ausências de jogadores como Spinelli e Adson, Renato aproveitou a deixa do repórter para fazer um discurso sobre titularidade e rodagem do elenco.

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— Você acha que o jogador, após ter uma grande atuação e começar no banco no outro jogo, pode se sentir desprestigiado ou desmotivado? — perguntou o repórter.

— Desmotivado? Os caras usando uma camisa desse peso? Com uma torcida como a do Vasco? Com o salário que eles ganham? Com a mordomia toda que eles têm, desprestigiados? Se o jogador estiver desprestigiado ele não pode estar no grupo do Vasco. Ele tem que elogiar, tem que estar feliz por estar no grupo do Vasco. Não tem cláusula no contrato de que o jogador tem que ser titular. Tem que ter entrega, atitude em campo. Tem milhões de jogadores que gostariam de estar no lugar deles no Vasco. Eles têm que valorizar isso. Mas nesse ponto eu não tenho queixa. Eles têm se entregado nos treinamentos — explicou Renato Gaúcho.

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Renato Gaúcho durante Flamengo 2 x 2 Vasco (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

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Como foi o empate do Vasco de Renato Gaúcho

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco de Renato Gaúcho até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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