Mauro Cezar aponta culpado por empate do Flamengo com o Vasco: 'Muito mal'

O Flamengo empatou com o Vasco por 2 a 2, na tarde deste domingo (3), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do clássico no Maracanã, o jornalista Mauro Cezar criticou o técnico Leonardo Jardim.

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- O Flamengo fez 1 a 0 e recuou. Parabéns para o Vasco... O Flamengo abriu o placar e recuou. Chamou o Vasco para o seu campo e levou o empate. Uma derrota na conta do técnico. Vai na conta do Leonardo Jardim a derrota de hoje. Muito mal. Que estratégia é essa? - desabafou Mauro Cezar, em live.

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Depois de um bate-rebate dentro da área cruz-maltina, a bola resvalou em Gonzalo Plata e sobrou para Pedro. O centroavante ajeitou com muita categoria, tirou a marcação e acertou um belo chute para abrir o placar em Flamengo x Vasco. Na segunda etapa, Jorginho cobrou pênalti e marcou mais um. Robert Renan trouxe chama para o jogo no final, e Hugo Moura deixou tudo igual.

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Pedro abriu o placar de Flamengo x Vasco no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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