O clássico entre Vasco e Flamengo ganhou contornos dramáticos neste domingo (3), e teve um herói improvável nos acréscimos. Autor do gol de empate no último lance da partida, o volante Hugo Moura foi decisivo dentro de campo — e contundente fora dele ao falar sobre sua relação com o clube.

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Em entrevista após o jogo, o jogador fez questão de reconhecer sua trajetória, sem esconder o passado no rival Flamengo, mas deixando claro onde está sua gratidão.

— Todo mundo sabe que vim do Flamengo. Eu não estou aqui mentindo para ninguém. Não é o meu perfil. Mas o que eu falo, o Vasco que abriu as portas para mim. O Vasco que me buscou do Athletico-PR — disse.

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Hugo Moura revelou que enfrentou períodos complicados desde sua chegada, inclusive com dúvidas sobre o futuro na carreira. Segundo ele, o apoio interno foi determinante para a virada de chave.

— Eu tive momentos aqui de muitas alegrias. Eu tive momentos de chegar em casa e chorar, de falar para minha esposa "o que a gente vai fazer?". E o grupo todo está de parabéns. Me abraçou muito no momento ruim. E nesse momento de felicidade. Então eu tenho que exaltar muito esse clube, camisa e torcida — afirmou.

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O volante ainda comentou a relação com a torcida, marcada por críticas e reconhecimento:

— Mesmo nas vezes que vacilei, me vaiaram. E hoje estão me aplaudindo. Futebol a gente sabe como é. Hoje está me aplaudindo e amanhã, se eu não trabalhar, se eu não fizer aquilo que eu tenho que fazer, o jogo pode virar. Então eu tenho que estar muito focado, com a cabeça boa, porque jogo após jogo, ainda mais nessa loucura da Copa.

Hugo Moura decide para o Vasco: como foi o jogo?

A primeira etapa do clássico pelo Brasileirão começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O Rubro-Negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

No segundo tempo, o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volante Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.