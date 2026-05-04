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Técnico do Vasco dá detalhes sobre situação de Andrés Gómez: 'Lesão grave'

Atacante colombiano entrou em campo no clássico apenas no segundo tempo

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/05/2026
08:18
Andrés Gómez - Vasco
imagem cameraAndrés Gómez entrou aos 65 minutos no clássico contra o Flamengo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)
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A ausência do atacante Andrés Gómez, destaque do Vasco na temporada, entre os titulares para o clássico contra o Flamengo gerou questionamentos ao técnico Renato Gaúcho. Após o empate por 2 a 2, o treinador justificou a ausência do colombiano e detalhou a lesão sofrida na derrota contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

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— Só usei o Gómez na metade do segundo tempo porque a gente precisava dele naquele momento do jogo. Ele vem com uma lesão grave na perna. Melhorou bastante, mas ele praticamente não treinou durante a semana toda. Ficou lá dentro fazendo tratamento. Nós precisamos tomar cuidado com esses jogadores — explicou Renato Gaúcho.

Andrés Gómez também já havia ficado fora do confronto entre Vasco e Olímpia, em São Januário, pela Sul-Americana. Na ocasião, a equipe de Renato Gaúcho venceu a partida por 3 a 0.

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Destaque no Vasco leva Andrés Gómez a sonhar com Copa do Mundo

Desde que chegou a São Januário, Andrés Gómez rapidamente se consolidou como uma das peças mais importantes do elenco. Em janeiro deste ano, o clube oficializou a compra em definitivo do colombiano por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões).

As boas atuações de Andrés Gómez pelo Vasco começam a repercutir fora do clube. O atacante passou a ser observado pela seleção colombiana e pode aparecer como surpresa em uma próxima convocação visando a Copa do Mundo.

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Em março, o atacante do Vasco foi convocado pelo técnico Néstor Lorenzo para defender a Seleção Colombiana nos amistosos internacionais contra Croácia e França.

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Andrés Gómez - Vasco
Andrés Gómez sentiu uma lesão na perna durante a derrota do Vasco para o Corinthians (Foto: André Cardoso/DiaEsportivo/Folhapress)

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