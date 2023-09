Segundo dados do site "Probabilidades no Futebol", da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vasco está atrás de Palmeiras (20 pontos), Red Bull Bragantino (18 pontos) e Fluminense (17 pontos). O Cruz-Maltino empataria com o Grêmio, com 17 pontos. No entanto, leva vantagem no confronto direto e assumiria a quarta colocação.