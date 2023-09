- É uma honra vestir a camisa da Seleção e representar meu país numa competição tão tradicional quanto o Pan-Americano. Lembro que cresci assistindo os jogos do Brasil e, agora, tô muito feliz em saber que estarei lá. Só tenho a agradecer a Deus e o apoio da minha família, amigos e staff, mas principalmente, do Vasco. O clube que abriu portas pra mim e me formou como ser humano e atleta, aqui é minha segunda casa. Sem dúvidas é um dos momentos mais especiais na minha carreira - disse Figueiredo.