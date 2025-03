Além de Neymar, Soteldo desfalca o Santos contra o Vasco na estreia do Brasileirão

Além de Neymar, o Santos também não poderá contar com Yeferson Soteldo na estreia do clube no Brasileirão. O atacante sentiu dores no adutor da coxa direita e será preservado no confronto contra o Vasco, neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio São Januário, para evitar uma possível lesão.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Exames médicos realizados pelo clube da Baixada Santista apontaram cansaço muscular e risco de lesão do jogador caso ele entrasse em campo. Por isso, a saída foi poupá-lo na primeira rodada.

— Soteldo sentiu desconforto no adutor da perna direita e, como precaução, ficará de fora do jogo contra o Vasco, no Rio de Janeiro, para prevenir qualquer agravamento. O jogador está em tratamento com a fisioterapia do Santos desde seu retorno da Seleção Venezuelana — comunicou o Santos.

continua após a publicidade

Soteldo atuou pela Venezuela nas duas partidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Ele entrou no intervalo da derrota para o Equador e foi titular na vitória sobre o Peru, jogando o tempo inteiro.

Desde que voltou ao CT Rei Pelé na quinta-feira, Soteldo segue em tratamento com a equipe médica.

É o segundo desfalque importante que o técnico Pedro Caixinha terá para esta partida. Neymar continua em fase de recuperação devido a um edema na coxa esquerda. O atacante ainda não treina com o grupo principal e também não estará disponível contra o Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sem os dois destaques, a provável escalação do Santos será: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares e Guilherme.

O time santista realizou seu último treino na manhã deste sábado e viaja para o Rio de Janeiro no período da tarde.