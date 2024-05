Vasco dá passo importante para a reforma de São Januário

Foto: Projeto do novo Complexo de São Januário @novocomplexosj







Copiar Link

Escrito por Kevin Fernandes • Publicada em 15/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, a Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro irá realizar a primeira audiência pública referente ao projeto do Vasco de reformar São Januário. A audiência pública avaliará o potencial construtivo relativo ao projeto do clube, que, se aprovado, possibilitará ao clube arrecadar dinheiro para a reforma do estádio. O estádio de São Januário não foi repassado à SAF durante o processo de venda do futebol do Gigante da Colina.

A reforma do novo estádio de São Januário tem planejamento para receber um público de 48 mil pessoas. No entanto, o projeto prevê a possibilidade de ajustes e mudanças feitas pelo Vasco, desde que sejam aprovados pela Prefeitura. O projeto de reforma foi desenvolvido pelo arquiteto Sérgio Dias, durante a gestão do presidente Alexandre Campello, e foi apresentado pelo Vasco em parceria com a WTorre.

Foto: Projeto do novo Complexo de São Januário @novocomplexosj

A audiência pública contará com a presença de Pedrinho, presidente do clube associativo, assim como de Jorge Luiz de Souza Arraes pela Secretaria Municipal de Coordenação Governamental, Thiago Ramos Dias, Subsecretário Executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico e o presidente da Comlurb, Flavio Lopes.

A reforma de São Januário está orçada em R$ 506 milhões. O Vasco espera arrecadar R$ 500 milhões através da lei do potencial construtivo. O que se tem no projeto de lei é um valor que seja compatível com o que a Prefeitura está "dando" ao Vasco. Com isso, a obra se torna viável para o clube. O Vasco também pretende realizar a venda dos naming rights de São Januário para captar mais recursos e aumentar o orçamento da reforma do estádio.

