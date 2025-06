A passagem do francês Dimitri Payet pelo Vasco está próxima de chegar ao fim. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Cruz-Maltino deu entrada na CBF para a rescisão contratual do jogador, que tinha vínculo até o próximo mês de julho.

O francês está em fase final de recuperação de lesão no ligamento colateral do joelho direito, e não entra em campo desde o último dia 15 abril. Na ocasião, foi titular na derrota do Vasco por 2 a 1 para o Ceará, no Castelão.

Após a derrota, o meia foi liberado pelo clube na véspera da partida contra o Bragantino para viajar à França por conta de "questões particulares". Além disso, em entrevista durante o sorteio da Copa do Brasil Carlos Amodeo, CEO cruz-maltino, revelou que o clube queria fazer "o encerramento desse ciclo da melhor forma possível".

- Payet encerra no dia 31 de julho. Estamos em contato com o jogador para um término antecipado de comum acordo. Vamos ter uma parada até dia 12 do mês subsequente. O contrato vence 15 dias depois. Estamos em contato com os agentes para encerrar o contrato de trabalho - explicou o dirigente.

Payet participou de 17 dos 34 jogos do time durante a temporada até agora, sendo apenas quatro como titular. Ele não marcou e esteve envolvido em apenas três assistências para gols.

Passagem pelo Vasco

Payet chegou ao Vasco no meio de 2023 em uma transferência sem custos do Olympique de Marselha, da França. O camisa 10 foi determinante para que o Cruz-Maltino ficasse na Série A em seu primeiro ano, após marcar gols importantes contra Fortaleza e América-MG.

Vasco dá entrada na CBF para a recisão do contrato de Payet (Foto: Matheus Lima/Vasco)

No entanto, o francês não conseguiu ter muita sequência nos anos seguintes e se envolveu em uma polêmica fora de campo. Ao todo, Payet fez 75 jogos pelo Vasco, marcando sete gols e dando 13 assistências.