O Vasco anunciou mais melhorias no CT Moacyr Barbosa. Agora o Cruz-Maltino mostrou aos torcedores que a área molhada está pronta e inaugurada, além de outras reformas. Confira no player acima e algumas imagens abaixo.

Vista panorâmica do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)

Dentre as principais novidades, além da área de reabilitação, estão a ambientação das áreas de convívio, paisagismo, nova fachada e cobertura do estacionamento.

A área molhada era algo que o Vasco planejava há tempo. Segundo informações apuradas pelo Lance!, o espaço é um pedido do chefe do DESP, Gustavo Caldeira, desde que chegou ao clube. O local conta com uma piscina e 10 banheiras de hidromassagem.

E a tão sonhada expansão do CT?

O Vasco vive a expectativa de expandir o CT Moacyr Barbosa e tem orçamento separado para isso. O desejo do clube é de que aconteça ainda neste semestre. No entanto, depende de uma outra obra para dar prosseguimento.

A Prefeitura precisa instalar uma rede de drenagem, que vai passar por dentro do terreno para atender a comunidade do Jardim do Amanhã, na Cidade de Deus. O começo da obra dependia de um financiamento da Caixa Econômica Federal, conforme o Lance! noticiou. O início segue sem previsão.

Área externa do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)

Área externa do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)

Fachada do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)

Área molhada do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)

Piscina do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)

Fachada da área molhada (Foto: Reprodução/VascoTV)

Confira como o Vasco anunciou a modernização do CT Moacyr Barbosa:

"O clube concluiu nesta semana mais uma etapa do processo de modernização do CT Moacyr Barbosa, com foco no conforto, na funcionalidade e na qualificação dos espaços.

As reformas reforçam o compromisso do Vasco com a excelência na preparação de seus atletas. Entre as melhorias realizadas, destacam-se a nova área molhada, a ambientação das áreas de convívio, o paisagismo, a nova fachada e a cobertura do estacionamento.

As intervenções integram um plano contínuo de aprimoramento da estrutura, fortalecendo a base para o desenvolvimento esportivo do clube."