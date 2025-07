Após Lino, rivais reagem a contratações mais caras dos times cariocas: ‘Parou no tempo’

O Flamengo chegou em acordo com o Atlético de Madrid pela contratação de Samuel Lino. O Rubro-Negro pagará 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), além de possível bônus por metas de um milhão de euros (R$ 6,5 milhões), pelo brasileiro de 25 anos. O valor coloca Lino como contratação mais cara da história do clube. A repercussão na web fez com que torcedores resgatassem os valor das maiores aquisições dos outros gigantes cariocas: Botafogo, Fluminense e Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Saúl é apresentado pelo Flamengo e relembra passado com Filipe Luís: ‘O jogador demonstrava traços de treinador’

Contratações mais caras dos times cariocas

Botafogo:

Danilo – R$ 105 milhões – Julho de 2025

Contratado junto ao Nottingham Forest, Danilo se tornou a compra mais cara da história do Botafogo. Revelado pelo Palmeiras, o volante assinou após negociação conduzida por John Textor e chega para reforçar o meio-campo do time.

Fluminense:

Agustín Canobbio – R$ 37 milhões – Janeiro de 2025

O atacante uruguaio foi contratado junto ao Athletico-PR e se tornou a maior compra da história do Fluminense. Canobbio chegou para reforçar o setor ofensivo da equipe.

continua após a publicidade

Vasco:

Edmundo – US$ 15 milhões – Maio de 1999

Ídolo do Vasco, Edmundo foi contratado junto à Fiorentina no fim de 1996 por cerca de R$ 15 milhões, valor que, à época, foi a maior contratação do futebol brasileiro. Já havia atuado no clube entre 1992 e 1993, e retornou para ser protagonista na campanha do título brasileiro de 1997, quando foi artilheiro da competição com 29 gols.

Edmundo fez mais de 200 jogos pelo Vasco e foi campeão brasileiro em 1997 (Foto: Divulgação)

Samu Lino no Flamengo

Conforme informado pelo Lance! anteriormente, o Fla já havia se acertado com o jogador e negociava com o Atleti a transferência do atacante. Nas últimas horas, os clubes chegaram a um denominador comum, além da forma de pagamento, que será feito parte à vista e parte em duas parcelas, em janeiro e julho de 2026.

continua após a publicidade

A informação do acordo entre rubro-negros e colchoneros foi divulgada primeiramente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada pela apuração do Lance!.

Samuel Lino se torna a contratação mais cara da história do Flamengo, superando os 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) pagos pelo clube para tirar Carlos Alcaraz do Southampton em 2024. Além disso, o Rubro-Negro ofereceu grande compensação financeira para convencer o Lino a deixar a Europa e retornar ao Brasil aos 25 anos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo