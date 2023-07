O Vasco conseguiu parcialmente um efeito suspensivo junto ao Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá ter mulheres não filiadas às torcidas organizadas, crianças até 12 anos e pessoas com deficiência, na partida contra o Grêmio, dia 6 de agosto. O jogo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, é o quarto e último da punição recebida por causa dos incidentes ocorridos após a derrota para o Goiás, no dia 22 de junho, em São Januário.