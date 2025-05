Plantão da Globo de novo papa interrompe matéria sobre ‘vergonha’ do Vasco

A Igreja Católica escolheu um novo papa. A fumaça branca foi emitida pela chaminé da Capela Sistina na tarde desta quinta-feira (8), confirmando que os 133 cardeais reunidos no conclave elegeram Robert Prevost, que adotou o nome de Leão XIV, encerrando o período de Sé Vacante. O anúncio na Globo, através do "Plantão da Globo", começou no meio do programa "Globoesporte", no momento da reportagem da derrota da Vasco.

A coincidência viralizou nas redes sociais. Internautas brincaram que o primeiro milagre do novo papa teria sido interromper a derrota vexatória do Vasco na Sul-Americana, para o Puerto Cabello, por 4 a 1.

Escolha de Papa Leão XIV

A eleição foi concluída na quinta votação geral e no segundo dia de conclave, mesmo com o número maior de cardeais em relação ao conclave anterior — 133, contra 117 em 2013. Antes da escolha, a chaminé da Capela Sistina havia emitido duas fumaças pretas, uma na manhã desta quinta-feira e outra na quarta-feira (7), sinalizando votações inconclusivas.

A sucessão no comando da Igreja Católica se deu 17 dias após a morte do papa Francisco. O pontífice faleceu em sua residência no Vaticano em decorrência de um AVC e insuficiência cardíaca. Ele havia recebido alta médica semanas antes, após cinco semanas internado para tratar uma pneumonia.

Francisco ocupou o papado por 12 anos, período em que implementou reformas e buscou aproximar a Igreja dos fiéis. Leão XIV indicará os rumos que o Vaticano pretende seguir após a gestão anterior.

Derrota do Vasco

O Vasco perdeu para o Puerto Cabello por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (7), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. Paredes (2), Padrón e Guerrero marcaram na goleada da equipe venezuelana, enquanto João Victor descontou para o Cruz-Maltino.