Após jogos de ida, IA crava clubes classificados à final da Copa do Brasil
Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense sonham com o título da competição
Os primeiros jogos da semifinal da Copa do Brasil chegaram ao fim na última quinta-feira. De um lado da chave, o Corinthians venceu o Cruzeiro, no Mineirão, e do outro, o Vasco saiu na frente contra o Fluminense. Ambas as vantagens são de apenas um gol. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT apontar os clubes que vão se classificar.
Para o embate entre a equipe paulista e mineira, a tecnologia previu uma partida equilibrada e com gols. O recurso apontou para uma nova vitória do Corinthians, desta vez por 2 a 1. O resultado, somado ao placar do primeiro jogo, fez o Timão avançar a final com um placar agregado de 3 a 1.
No clássico carioca, o Chat GPT previu um empate no segundo confronto. Após um primeiro jogo emocionante, com gol decisivo nos últimos minutos, a previsão da tecnologia previu que Vasco e Fluminense irão empatar por 1 a 1 a partida decisiva. Com o placar, o Cruzmaltino avançaria a final do torneio nacional.
Semifinal da Copa do Brasil
Os dois jogos decisivos dos confrontos estão marcados para acontecer neste domingo (14). Cruzeiro e Corinthians decidem primeiro a vaga a final da Copa do Brasil. O confronto entre as equipes está marcado para às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.
Por outro lado, Vasco e Fluminense acontece às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. As equipes que se classificarem para a final da Copa do Brasil, vão disputar a decisão em dois jogos, marcados para os dias 17 e 21 de dezembro.
