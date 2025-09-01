Vasco anuncia contratação do zagueiro Carlos Cuesta

O Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira (1º) a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. A negociação foi concluída por empréstimo junto ao Galatasaray, da Turquia, com opção de compra ao fim do vínculo. A apresentação do colombiano será nesta terça-feira (2), junto à coletiva do atacante Matheus França.

– Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco – disse o novo reforço – disse o defensor de 26 anos ao site do clube.

Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Cuesta se destacou e foi negociado com o Genk, da Bélgica, onde viveu a melhor fase da carreira. Foram 212 partidas, quatro gols e uma assistência em seis temporadas. Em 2022, transferiu-se para o Galatasaray, por cerca de oito milhões de euros, mas não conseguiu sequência e atuou apenas em nove jogos. Pela seleção colombiana, soma 23 convocações.

Indicação de Fernando Diniz

Cuesta foi uma das indicações do técnico Fernando Diniz, que confirmou publicamente o interesse no atleta após o empate com o Botafogo pela Copa do Brasil.

— É um jogador que a gente tinha indicado, que estava esperando. Foi bem avaliado por todo o departamento, jogador de seleção, que vinha de um clube importante da Europa. Temos muito otimismo com a vinda dele — afirmou o treinador.

A negociação foi movimentada. O zagueiro chegou a viajar à Rússia para fechar com o Spartak Moscou, mas o acerto acabou não se concretizando. Com isso, o Vasco, que já conversava com o estafe do atleta há algumas semanas, aproveitou a oportunidade para concluir a contratação.

