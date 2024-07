Vasco anuncia o retorno de Alex Teixeira

Alex Teixeira está de volta ao Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 17:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco anunciou o retorno do atacante Alex Teixeira. O vínculo do jogador vai até o final de 2025 com o Cruz-Maltino.

Nas primeiras palavras ao segundo retorno ao Vasco, Alex Teixeira disse que voltará ao clube que o revelou sempre que tiver oportunidade. Confira abaixo.

Muito importante estar aqui de volta. O Vasco é minha casa. Toda vez que tiver a oportunidade de voltar, voltarei com toda certeza. É o clube que me formou, que me deu todo apoio e estar voltando me deixa muito feliz — afirmou Alex Teixeira

Alex Teixeira estava sem clube desde que deixou o próprio Vasco no final de 2023. O atacante perdeu espaço no elenco com a chegada de Ramón Díaz.

Alex Teixeira é o terceiro reforço do Vasco nesta janela de transferências (Foto: Divulgação/Vasco)

🗒️ FICHA TÉCNICA:

Nome completo: Alex Teixeira Santos;

Apelido: Alex Teixeira;

Data de nascimento: 06/01/1990 (32 anos);

Local de nascimento: Duque de Caxias (RJ);

Posição: meia e atacante;

Clubes: Vasco (1999-2009), Shakhtar Donetsk-UCR (2010-2016), Jiangsu Suning-CHN (2016-2020), Besiktas-TUR (2021-2022) e Vasco (2022-2023).