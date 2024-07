Ramón Díaz é apresentado como novo técnico do Corinthians. (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 15/07/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro

Ramón Díaz foi apresentado nesta segunda-feira (15) como técnico do Corinthians, no CT Dr. Joaquim Grava, ao lado de seu filho e auxiliar técnico Emiliano Díaz. O argentino falou sobre sua saída do Vasco logo no início do Campeonato Brasileiro e revelou mágoa com o ex-clube.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️Ramón Díaz exalta elenco e explica semelhanças entre Corinthians e Vasco

– Nos despediram pelo Twitter. Todo país sabe que salvamos o Vasco em uma situação grave. E por quatro meses não tivemos uma comunicação do Vasco, nem do clube, nem da 777. E todos podem ver que todos fizemos pelo Vasco. Nenhum agradecimento, nada, zero.

Na última temporada, a família Díaz assumiu o comando do clube Cruz-Maltino em uma situação parecida com o atual momento do Timão. O Vasco se encontrava na zona de rebaixamento e precisava de uma resposta imediata para voltar a respirar no Brasileirão. Com uma boa campanha no segunto turno, o clube confirmou a permanência na Série A na última rodada.

– Está claro que o Vasco nos despediu e em quatro meses, nenhum dirigente do Vasco nos chamou. E ainda nos deve dinheiro do ano passado. Nunca nos pagaram.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Após terminar 2023 com moral para os torcedores e dirigentes, a relação começou a estremecer depois de um Campeonato Carioca abaixo do esperado. A eliminação na semifinal para o Nova Iguaçu foi o início do fim para o treinador. A gota d'água foi a goleada para o Criciúma em São Januário, logo na quarta rodada do Brasileirão.

Ex-técnico do Vasco foi apresentado pelo Corinthians nesta segunda-feira (15). (Felipe Duest/Pera Photo Press)

O Corinthians é o primeiro clube que Ramón Díaz assume após saída conturbada do Vasco. O imbróglio com a saída do técnico se estendeu até a última semana, quando a CBF publicou no BID a rescisão de Ramón e Emiliano. Com isso, a dupla não tem mais vínculo nenhum com o Cruz-Maltino.

A rescisão se dá em meio a um imbróglio entre Vasco e a família Díaz. Os argentinos afirmam que foram demitidos, enquanto o clube diz que a dupla pediu demissão.

Em coletiva de apresentação, o técnico revelou que escolheu o Corinthians apesar de ter tido proposta de outros clubes e gosta de trabalhar na pressão.

– Eu tenho que agradecer ao presidente (do Corinthians, Augusto Melo) pela confiança de trabalharmos no Brasil, que gostamos. É uma pressão que gostamos. - disse o treinador.

– Pelo trabalho que fazemos olhamos à frente. Nosso trabalho como treinador não acabou. Tivemos muitas ofertas e escolhemos o Corinthians, porque é um time grande. Tem Copa do Brasil, Sul-Americana. - completou