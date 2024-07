Rafael Paiva ganha moral no Vasco e recebe valorização salarial

Rafael Paiva no comando do Vasco (Gabriel Rosa Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 12:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico interino do Vasco da Gama, Rafael Paiva recebeu uma valorização salarial dentro do clube. A diretoria cruz-maltina ainda não debate a efetivação do treinador, mas os bons resultados conquistados sob seu comando dão moral ao profissional internamente. A informação é do portal ge.

O Vasco chegou a entrevistar treinadores para substituir Álvaro Pacheco. No entanto, enquando a procura por um nome definitivo ocorria, o departamento de futebol do clube acompanhavam o trabalho do interino de perto e perceberam evolução no dia a dia. Desta forma, a busca por um novo técnico esfriou, e Paiva ganhou respaldo no Cruz-Maltino.

A equipe vem de três vitórias seguidas no Brasileirão e se afastou da zona de rebaixamento, ocupando a 11ª colocação após 16 rodadas. Contudo, apesar dos bons resultados, da valorização salarial recebida e da moral conquistada internamente, Rafael Paiva ainda não conquistou o status de efetivado no Vasco. Presidente do clube, Pedrinho endereçou a questão apósa vitória sobre o Corinthians, na última quarta-feira (9).

- Eu não vejo necessidade de falar publicamente que ele está efetivado. O que eu penso sobre ele, ele sabe diretamente. Ele tem toda segurança. Vocês não vão ouvir, nesse momento, que ele está efetivado. Mas ele sabe o que eu penso - disse Pedrinho sobre Paiva.

