Vasco anuncia Marcelo Sant’Ana como diretor de futebol

Marcelo Sant'Anna é o novo diretor de futebol do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 20:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco tem um novo diretor executivo de futebol. Trata-se de Marcelo Sant'Ana. O dirigente chega para substituir Pedro Martins, que saiu após a demissão de Álvaro Pacheco.

Marcelo Sant'Ana estava no América-RN e também já foi presidente do Bahia. O novo diretor do Vasco chegou ao Rio de Janeiro no domingo e conheceu as estruturas do Cruz-Maltino, como o CT Moacyr Barbosa. Além disso, foi apresentado aos jogadores.

O último trabalho de Marcelo Sant'Ana foi no comando do América-RN, onde o diretor executivo estava desde fevereiro. No Bahia, o dirigente ficou entre os anos de 2015 e 2017. Por lá, conquistou o Campeonato Baiano (2016) e a Copa do Nordeste (2017).