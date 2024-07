Vasco define data da apresentação de Coutinho! Veja detalhes

Coutinho retorna ao Vasco após 14 anos (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 15:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Os detalhes envolvendo as negociações entre Vasco da Gama e Philippe Coutinho continuam. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Gigante da Colina pretende apresentar Philippe Coutinho no dia 13 de julho, em São Januário. O evento cairá em um final de semana sem jogo e contará com a participação de diversos artistas vascaínos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

A expectativa é enorme, não só pelo volta do Cria, mas principalmente, por ser a última temporada de São Januário antes da reforma. Coutinho voltará ao lugar aonde foi formado como atleta e cidadão, e será o marco do fim de do início de uma era na história do Club de Regatas Vasco da Gama.

Além da apresentação, o clube já traçou um planejamento para que o jogador possa se preparar e estrear quanto antes. Coutinho só poderá entrar em campo no dia 17 de julho, pois a data de inscrição no BID só abre a partir do dia 11 de julho. A ideia é que o meia comece a preparação no CT Moacyr Barbosa, assim que toda a documentação estiver regularizada.

Vasco aposta na volta dos Crias para se distânciar da zona do rebaixamento (Foto: Reprodução/Instagram: @souza_5)

Vale lembrar que Coutinho, Souza e Alex Teixeira, vêm treinando individualmente e estão em boa forma física. O detalhe é o ritmo de jogo, que os atletas terão que reconquistar nos treinamentos com o restante do time, visando o confronto fora de casa contra o Atlético-GO, no dia 17 de julho, pela 17ª rodada do Brasileirão.