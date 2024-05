Vasco anuncia maior patrocínio máster da história com casa de apostas; veja valores

Jogadores do Vasco posaram com camisa com novo patrocinador máster (Divulgação/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 20:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco anunciou a parceria com a Betfair, que será a patrocinadora máster do Vasco até dezembro de 2025. O acordo também prevê uma ampliação do vínculo até o fim de 2027.

A casa de apostas deve pagar cerca de R$ 70 milhões por ano ao Cruz-Maltino. Com isso, o Gigante da Colina passa a ter o quarto maior patrocínio do Brasil, mas fica atrás de Corinthians, Flamengo, Palmeiras.

- É uma honra e uma conquista fechar essa parceria, a maior da história do Vasco, com a Betfair. Foram semanas de trabalho intenso para conseguir o melhor pro nosso clube com uma empresa enorme e consolidada. Temos desafios ainda pela frente mas o nosso compromisso de trabalhar sério e duro pelo Vasco continua - disse Lúcio Barbosa, CEO do Vasco.

O Time da Virada estreia o uniforme com a nova marca no dia 12 de maio, onde enfrenta o Vitória, em São Januário, pelo Brasileirão. As camisas de treinos também estamparão a marca da casa de apostas.