Vasco anuncia empréstimo de Paixão a time da Ucrânia

Paixão em ação pelo Vasco (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 09:59 • Rio de Janeiro

O Vasco anunciou, na manhã desta sexta-feira (5), o empréstimo do atacante Paixão ao FC Polissya, da Ucrânia. O vínculo do jogador no futebol europeu terá duração de um ano, expirando ao final do primeiro semestre de 2025.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Considerado uma das joias da base do Cruz-Maltino, Paixão fez apenas quatro partidas pela equipe profissional. No período, marcou um gol, diante do Sampaio Corrêa, em empate por 3 a 3, no Campeonato Carioca de 2024.

No começo deste ano, o ofensivo foi emprestado ao América-RN, mas foi liberado antes do fim do contrato, que chegaria ao fim em setembro. Em Natal, fez 12 jogos, somando todas as competições, sendo três como titular, sem balançar as redes.

No Polissya, Paixão terá a companhia de outros três brasileiros. O clube já tem em seu elenco o zagueiro Vialle, o lateral-direito Lucas Taylor e o meio-campista Talles Costa.

Paixão em ação pelo Vasco (Foto: Reprodução / Instagram)