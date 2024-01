O Vasco empatou com o Sampaio Corrêa pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Ainda com um time completamente alternativo, o Cruz-Maltino sofreu sustos na primeira etapa, virou o placar, mas sofreu o empate. Cauan Barros, Luca Orellano e Paixão marcaram os gols do Cruz-Maltino, Max, Marcelo e Gabriel Agú balançaram as redes para o time da Região do Lagos.