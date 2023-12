O volante de 21 anos teve mais sequência com Maurício Barbieri, que o utilizou em quatro jogos seguidos, sendo duas como titular. Após a saída do técnico, Carvalho só começou jogando pela última vez na derrota por 1 a 0 contra o Cruzeiro, quando o Gigante da Colina foi comandado pelo interino William Batista. Com Ramón Diaz, chegou a ser não relacionado nos primeiros jogos do treinador argentino, mas entrou em campo quatro ocasiões.