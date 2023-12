O acordo prevê que o Vasco tenha o retorno de Riquelme, caso haja necessidade. Além do Sport, o Fluminense também tentou o empréstimo do lateral-esquerdo, que tem o prestígio do técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou em 2021. No entanto, o Cruz-Maltino não aceitou a cessão, apenas se fosse uma negociação em definitivo. O Tricolor então saiu da disputa.