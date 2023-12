Jefferson foi relacionado em apenas quatro partidas do Vasco, a última no empate em 1 a 1 com o Goiás, no dia 29 de outubro. Para 2024, o Cruz-Maltino só conta com Lucas Piton para a lateral-esquerda. Riquelme, outro jogador da posição, foi emprestado ao Sport.



➡️Alexandre Mattos destaca parceria com comissão técnica e afirma: ‘Nós temos um plano e estamos trabalhando nele’