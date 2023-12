Pedro Raul - Vasco

Ainda no Vasco, o torcedor se empolgou com a contratação de Pedro Raul uma semana antes do Natal do ano passado. Contudo, após boa temporada pelo Goiás, o atacante não manteve a boa fase, recebeu críticas dos vascaínos e acabou negociado com o Toluca, do México. Pablo Vegetti, que chegou para o lugar do centroavante, caiu nas graças da torcida.