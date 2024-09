Treinador do Vasco comenta situação médica de David, lesionado contra o Cruzeiro

David saiu lesionado aos 12 minutos de jogo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 21:45 • Belo Horizonte (MG)

O empate entre Vasco e Cruzeiro teve um ponto negativo muito importante para a sequência da temporada cruzmaltina: David, atacante titular de Rafael Paiva, saiu lesionado de campo aos 12 minutos de jogo. Com muitas dores no joelho esquerdo, ele deu lugar a Jean David e gerou muita preocupação nos torcedores.

Após o resultado, o treinador do Vasco comentou a situação do atacante. De acordo com Paiva, o atleta fará exames nesta segunda-feira (30) para ter certeza sobre a gravidade da lesão.

-O David vai fazer exame amanhã e vamos ter clareza. Inchou um pouco o joelho mas não adianta falarmos sem ter exame. É um jogador importantíssimo, tem regularidade muito alta, com muita participação em gol. A gente espera que não seja nada grave, mas amanhã teremos respostas

Na primeira temporada pelo Vasco, David soma 40 partidas, com sete gols e quatro assistências. No Brasileirão, o camisa sete soma 23 partidas, sendo 20 como titutlar da equipe. A grande preocupação do Vasco é que o jogador tenha rompido o ligamento do joelho e perca o restante da temporada.

Com o empate, o Vasco assume a nona colocação provisória na tabela do Brasileiro, com 36 pontos. Do outro lado, o Cruzeiro, com 43, fica em oitavo.

Rafael Paiva, treinador o Vasco (Foto: Gilson Lobo)

