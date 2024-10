Torcedor do Vasco reclama de cera em empate: ‘Não dá para entender’

Vssco empatou com o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 16:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco empatou com o Juventude no sábado (5) em 1 a 1, e o torcedor cruz-maltino não ficou satisfeito com a atuação dos jogadores, principalmente em relação à cera dos próprios vascaínos e à expulsão de Josef de Souza nos últimos minutos do jogo. Veja o vídeo da análise do jogo de Newscolina, produtor de Vasco do Cria Lab!, hub de creators do Lance!:

➡️ Empate contra o Juventude reacende alerta de rebaixamento no Vasco

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- O Léo Jardim fazendo cera com o jogo empatado um a um, não consigo entender isso. Se o Vasco estivesse em uma colocação menos favorável, estaria em desesperado com esse resultado - disse o Cria Lab!

A equipe de Rafael Paiva vem de seis jogos sem vencer entre Copa do Brasil e Brasileirão, e enfrenta a maior seca de vitórias do ano. O Vasco terá uma pausa de alguns dias para reorganizar algumas incertezas no elenco durante a Data Fifa.

O clube carioca ocupa a 9° posição na tabela do Brasileirão e enfrenta o São Paulo fora de casa, no dia 16. No dia 19, enfrentará o Atlético-MG pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.