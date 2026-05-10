Vasco goleia e conquista o pentacampeonato da Libertadores de Futebol de Areia

O Vasco da Gama confirmou o favoritismo e conquistou neste domingo (10) o título da Libertadores de Futebol de Areia 2025. Na Arena Itapuã, em Vila Velha (ES), o Cruz-Maltino goleou o Sampaio Corrêa por 8 a 2 e levantou o quinto troféu continental.

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Atual campeão e maior vencedor da competição, o time carioca dominou a decisão desde o início e contou com atuações decisivas de Breno Xavier, Luquinhas, Jordan, Bokinha e M. Show para construir a goleada sobre a equipe maranhense.

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Vasco larga na frente e controla primeiro período

O Vasco abriu o placar ainda no primeiro período. Após jogada individual de Bokinha, Luquinhas apareceu para finalizar e colocar os cariocas em vantagem. O Sampaio Corrêa reagiu pouco depois, com Gin deixando tudo igual.

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A resposta vascaína, porém, foi imediata. Jordan marcou ainda antes do intervalo e recolocou o clube na frente, garantindo a vantagem parcial ao fim dos primeiros 12 minutos.

Vasco se classifica para a final da Libertadores (Foto: Divulgação; Vasco Beach Soccer; Victor Hugo Kos)

Cruz-Maltino amplia vantagem antes da decisão

No segundo período, o Vasco aumentou o domínio sobre a partida. Breno Xavier marcou o terceiro gol cruz-maltino logo no início do tempo, enquanto Boquinha voltou a aparecer bem e anotou mais um para a equipe carioca.

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O Sampaio encontrou dificuldades para furar a defesa comandada por Rafa Padilha e viu o adversário controlar completamente a partida.

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Goleada confirma o quinto título continental

Na etapa final, o cenário ficou ainda mais favorável ao Vasco. Eldin diminuiu para o Sampaio Corrêa nos primeiros minutos, mas Luquinhas respondeu rapidamente e esfriou qualquer tentativa de reação maranhense.

Breno Xavier voltou a marcar, M. Show também deixou o dele e, já na reta final, Breno fechou a goleada por 8 a 2 para confirmar o título cruz-maltino.

Com o resultado, o Vasco chega ao quinto título da Libertadores de Futebol de Areia, após as conquistas de 2016, 2017, 2019, 2024 e agora 2025. A campanha foi dominante do início ao fim: melhor ataque da competição, melhor campanha geral e mais uma taça continental.

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