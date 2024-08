Rafael Paiva explica ausência de Vegetti em Vasco x Criciúma: ‘Mais do que o aceitável’

Pablo Vegetti em ação pelo Vasco (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 16:07 • Criciúma (SC)

Técnico do Vasco da Gama, Rafael Paiva explicou porque Pablo Vegetti desfalca o time no duelo com o Criciúma neste domingo (18), pela 23ª rodada do Brasileirão. O argentino sequer foi relacionado para a partida fora de casa e, segundo treinador, vem sentido dores além do aceitável.

– Ele já estava sentindo há alguns jogos. Mas a gente sabe que a cada jogo que passa o risco aumenta se, em algum momento, a gente não pará-lo. A gente optou por esse jogo. Ele realmente está sentindo e já está incomodando mais do que o aceitável. A gente não pode correr o risco de perdê-lo por mais jogos, é um jogador muito importante para nós. Com alguns jogadores estamos escolhendo alguns jogos (de descanso) para tentar recuperá-los - afirmou Paiva sobre Vegetti antes da bola rolar.

Não é a primeira vez que o Cruz-Maltino deixa um titular importante fora dos relacionados. Na última rodada, Lucas Piton foi poupado no clássico contra o Fluminense, que terminou em vitória do Vasco por 2 a 0. O lateral-esquerdo retornou no meio de semana, diante do Atlético-GO, pela Copa do Brasil, e será titular novamente neste domingo (18), contra o Criciúma.

