A engenheira e perita de juízo, Eleonora Gaspar Scarton, cobrou quase R$ 1,4 milhão para realizar a perícia necessária, a fim de liberar a volta dos torcedores a Sâo Januário, estádio do Vasco. A profissional foi nomeada dentro do processo que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).