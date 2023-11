Contras: Sebastian não marca há mais de um ano. Seu último gol foi na derrota do Houston Dynamo para o Los Angeles Galaxy, por 3 a 1, no dia 9 de outubro do ano passado, pela MLS. Desde então são 22 jogos de seca, nove pelo Vasco. O jejum sem dúvida causa ansiedade no atacante e pode ser um problema durante a partida.