Além dos dois pontos perdidos diante do Goiás, o Vasco deixou escapar mais dois nos jogos contra São Paulo e Fortaleza, no primeiro turno. Em ambos o Cruz-Maltino estava empatando a partida, mas levou gols nos minutos finais. Diante do Tricolor paulista, o time estava perdendo por 2 a 0, no Morumbi, mas igualou o placar aos 33 minutos do segundo tempo. No entanto, acabou sendo vazado aos 44 e 46 minutos, com Beraldo e Juan Santos.