Na terça-feira (12), o elenco treina no CT Moacyr Barbosa. Já na quarta-feira (13), o Vasco faz uma atividade no Nilton Santos, local do clássico com o Fluminense, que conta com um gramado sintético, que é diferente dos campos de São Januário e Maracanã. O jogo será no sábado (16), válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.