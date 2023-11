A maior arrancada no Campeonato Brasileiro pertence ao Fluminense. Em 2009, após a 31ª rodada, o Tricolor tinha 27 pontos, cinco a menos que o Santo André. No final da competição, o Fluminense se salvou com 46 pontos, a mesma pontuação apontada pelo matemático Tristão Garcia para escapar do rebaixamento em 2023.