No feriado de Finados, quinta-feira (2), o Vasco enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, em situação de vida ou morte no Campeonato Brasileiro. Em 18º lugar com 31 pontos, o Cruz-Maltino não vence há três rodadas e precisa da vitória para seguir na briga para escapar do rebaixamento. Só que a missão não será fácil. O time não terá o seu artilheiro Vegetti, que cumpre suspensão após ter sido expulso no jogo contra o Goiás.