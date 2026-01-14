O Vasco apresenta na tarde desta quarta-feira (14) o zagueiro uruguaio Alan Saldivia. O defensor chega ao clube após passagem pelo Colo-Colo, do Chile, e assinou contrato por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano com o Gigante da Colina.

Alan Saldivia chega ao Vasco: conheça o estilo do zagueiro uruguaio

Trajetória de Alan Saldivia

Revelado nas categorias de base do Defensor, do Uruguai, Saldivia também passou pelo Montevideo City Torque antes de chegar ao Colo-Colo, inicialmente por empréstimo para a equipe sub-21, em 2021. No início de 2022, foi adquirido em definitivo por cerca de 440 mil euros. Pelo clube chileno, disputou 95 partidas e contribuiu ofensivamente com três assistências, além de se firmar como titular no sistema defensivo.

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Alan Saldivia em sua apresentação no Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Estilo de jogo de Saldivia

Dentro de campo, Saldivia atua preferencialmente pelo lado direito da zaga e tem como principal característica a construção desde a defesa. Com boa saída de bola, costuma participar ativamente do início das jogadas e, em alguns momentos, cai pelo corredor direito para auxiliar na circulação ofensiva — um perfil que se encaixa no modelo de jogo de Fernando Diniz.

Apesar da estatura considerada baixa para um zagueiro (1,80m), apresenta boa presença no jogo aéreo. Sem a bola, é um defensor agressivo, que gosta do bote e da antecipação. Em 2025, porém, conviveu com problemas físicos, somando três lesões no segundo semestre, a mais grave delas uma pubalgia que o afastou dos gramados por 73 dias.

