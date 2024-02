Após vitória por 3 a 1 em cima do Marcílio Dias, auxiliar técnico do Vasco falou sobre ausência de Payet na partida e quando o jogador poderá retornar aos campos. Segundo Emiliano Díaz, a ausência do francês fez com que a equipe técnica tivesse que adaptar taticamente o time. Adson foi o escolhido para substituir o francês.