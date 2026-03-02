Jornalista critica titular em Fluminense x Vasco: 'Caminhão sem freio'

Fluminense e Vasco protagonizaram um empate em 1 a 1, no último domingo (1), no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. O empate fez a equipe tricolor alcançar a final do Estadual. Apesar disso, o comentarista Paulo César Vasconcellos realizou uma crítica ao zagueiro Freytes.

continua após a publicidade

➡️ Comentarista detona cobrança de pênalti em Fluminense x Vasco: 'Ridícula'

O jogador teve uma atuação ruim no clássico. Além de protagonizar erros durante os 90 minutos, que fizeram os torcedores perderem a paciência no estádio, Freytes também foi responsável por marcar um pênalti. A penalidade poderia ter colocado o Vasco na final do Carioca, mas foi desperdiçada por Bremer.

Diante da partida ruim, o comentarista Paulo César Vasconcellos criticou o atual momento do zagueiro. Durante o programa "Seleção Sportv", desta segunda-feira (2), o jornalista chamou atenção para a constância de atuações comprometedoras do jogador.

continua após a publicidade

— A atuação ruim do Fluminense pode entrar na coluna da exceção, mas a atuação ruim do Freytes entra na coluna da constância. Constantemente, ele tem atuado mal. Eu tenho um amigo que me falou: 'ele é estabanado'. E ele é estabanado mesmo. Os movimentos dele são movimentos de caminhão sem freio descendo ladeira — disse o comentarista.

🤑 Aposte na final do Campeonato Carioca! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como foi Fluminense x Vasco?

Texto por: Leonardo Bessa e Sharon Nigri Prais

No duelo dos auxiliares Maxi Cuberas, que comandou o Fluminense pela suspensão de Zubeldía, e Bruno Lazaroni, interino no Vasco após a demissão de Diniz, todos os ingredientes de uma grande rivalidade. Destaque para as disputas físicas e, principalmente, energia de ambos os lados.

Assim como na ida, o clássico foi marcado por muito equilíbrio. O roteiro do jogo, no entanto, poderia ter sido mais favorável ao Tricolor, mas Renê desperdiçou pênalti marcado em Canobbio e cometido por Barros aos dois minutos do primeiro tempo. Uma daquelas chances que, em confronto decisivo, precisa ser aproveitada.

Renê foi o protagonista da primeira etapa, mas com o torcedor do Vasco celebrando. O lateral-esquerdo foi quem perdeu a bola no lance que originou o gol do Cruz-Maltino, com Robert Renan, anulado em campo por impedimento e validado posteriormente após revisão na cabine do VAR.

O grande ditado do mundo da bola sempre lembra: "Quem não faz, leva". No segundo tempo, o Vasco teve a chance de ampliar o marcador em cobrança de pênalti, mas Brenner parou nas mãos de Fábio. O Fluminense, quando teve a chance na marca da cal, viu o maestro Ganso deslocar Léo Jardim com categoria e deixar tudo igual aos 42 minutos. Com o resultado a favor no agregado, a equipe tricolor administrou bem no fim e carimbou a vaga para a final.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas