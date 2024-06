Álvaro Pacheco vai estrear pelo Vasco contra o Flamengo (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 18:14 • Rio de Janeiro (RJ)

A estreia de Álvaro Pacheco está confirmada para o clássico entre Vasco e Flamengo. No início da noite desta sexta-feira (31), o português apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, com isso, o técnico está apto para comandar o Cruz-Maltino pela primeira vez.

A demora pela regularização do registro de Álvaro Pacheco se deu por conta de um novo procedimento adotado pela CBF. O diretor Pedro Martins esclareceu na entrevista coletiva de apresentação.

A CBF recebeu a documentação do Vasco na segunda-feira (27) e, agora, ela tem como novo método enviar a documentação para a Conmebol, que tem um acordo com a Uefa para validação dos profissionais que vem da Europa para cá. O Álvaro tem a Uefa Pro. Este processo tende a demorar um pouco mais de tempo. A gente recebeu a notícia que deve acontecer (registro do Álvaro Pacheco) hoje (sexta-feira). Tanto que não deveremos ter problemas para o registro acontecer e o Álvaro estará apto. Devemos até o final do dia ter isso resolvido — disse Pedro Martins

Álvaro Pacheco pode estrear contra o Flamengo (Foto: Divulgação/BID da CBF)

Vasco e Flamengo se enfrentam neste final de semana. A bola rola para o "Clássico dos Milhões" no domingo (2), às 16h, no Maracanã.