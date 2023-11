A eleição do Vasco está sendo realizada neste sábado (11), e dois candidatos disputam a presidência para o próximo triênio chegaram cedo à Sede do Calabouço e demonstaram confiança na vitória em conversa com a imprensa.



Enquanto Leven Siano, da chapa "Somamos", votou menos de uma hora após o início da eleição, Pedrinho, da chapa "Sempre Vasco" sinalizou que só pretende votar na reta final do pleito.



Confira as declarações de Leven Siano e Pedrinho



- Acabei de votar, espero que outros vascaínos possam fazer isso durante o dia. Que a gente possa vencer as eleições, mudar um pouquinho a maneira como o Vasco tem sido administrado, para melhor. Estou confiante, tranquilo. Começou aqui um pouquinho tenso para variar, para dar um pouco de emoção, mas estou super calmo, super tranquilo, super confiante e acho que vai dar Vasco - disse Leven.