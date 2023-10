- Creio que fizemos um bom primeiro tempo, as duas equipes tiveram controle. Atacavam e defendiam. Foi uma situação desafortunada o pênalti, abriu-se a partida e tivemos que fazer muito mais no ataque. Mas me sinto orgulhoso da equipe, do grupo, do que estamos fazendo. Nos últimos quatro jogos, vencemos três e perdemos um. Nunca falamos que vamos ganhar todas as partidas que teremos. É uma luta até o final. Vamos seguir lutando, vamos seguir brigando até o final. Tem muito tempo. Temos que corrigir alguns erros que cometemos, que não temos que cometer. Vamos seguir competindo, não estamos desapontados, estamos orgulhosos da equipe, da torcida. Vamos seguir brigando. As portas estão abertas para seguir lutando. Temos muita coragem, muita vontade, muito entusiasmo. A torcida nos acompanha, vamos seguir lutando. Não temos que desanimar - disse Ramón Díaz.